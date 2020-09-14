У понеділок, 14 вересня, на автодорозі Львів-Ужгород неподалік міста Новий Калинів Самбірського району сталося ДТП.

51-річний водій на автомобілі ГАЗель не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де знаходилися двоє працівників дорожньо-будівельної компанії.

В результаті ДТП від отриманих травм загинув 26-річний чоловік, який виконував дорожні роботи. Його колегу 45-річного чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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Наразі водія затримано. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

ДТП під Борисполем

Днями на трасі Київ – Харків – Довжанський зіткнулися дві фури, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

У ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули і 20 отримали травми.

Водій DAF FT95, який рухався в бік Києва, зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив два транспортні засоби.