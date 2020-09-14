Паломництво хасидів: на Вінниччині затримали ізраїльтянина

У Вінницькій області 13 вересня працівники поліції спільно з прикордонниками в пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач затримали громадянина Ізраїлю, який намагався дати прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну.

Сума такої “пропозиції” становила $1 тис., але за ці гроші співробітник прикордонної служби повинен був пропустити не одну особу, а групу паломників.

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За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі розпочато кримінальне провадження. Гроші вилучені, а за порушення хасидові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Чому паломники їдуть в Умань

Представники однієї з течій юдаїзму — брацлавські хасиди — здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії — рабина Нахмана з Брацлава.

З 18 до 20 вересня проходить святкування Нового року за юдейським календарем, саме тому відбувається такий наплив паломників.

Зазвичай у ці дні в Умані збираються 40-50 тис. хасидів, але цьогоріч влада Ізраїлю закликала Україну заборонити паломництво євреїв-хасидів до Умані, щоб місто не стало точкою спалаху пандемії.

Карантин в Ізраїлі

З 19 вересня в Ізраїлі буде введено загальний карантин через поширення коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і додав, що локдаун триватиме три тижні – до свята Сімхат Тора (з вечора 9 жовтня до вечора 10 жовтня. – Ред.).