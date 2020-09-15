Реанімація та кома: в Одесі хлопчик напоровся на штир на дитячому майданчику

В Одесі хлопчик сильно травмувався під час гри дитячому майданчику. Дитина напоролася на штир, коли розгойдував дівчинку на гойдалці.

В результаті чого хлопчик отримав проникаючу рвану рану 20 см і розрив прямої кишки. Дитина провела у комі чотири дні і лише 15 вересня отямилася.

Сестра постраждалого Анастасія Лавренюк розповіла, одразу після травмування, Костика госпіталізували та прооперували, і він почав одужувати. Однак у день виписки у хлопчика почалися сильні судоми, і лікарі заявили батькам, що мозок відключився.

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Дитину транспортували до обласної лікарні, бо у приватній клініці не було нейрохірургів.

Лікарі досі не дійшли висновку, що саме спровокувало погіршення стану у дитини. Серед варіантів реакція на лідокаїн, правець чи те, що під час поранення були зачеплені нерви.

15 вересня дитина отямилася, проте досі перебуває під пильним наглядом лікарів.

Батьки дитини до правоохоронців не зверталися, однак сестра в події звинувачує підрядників, які встановлювали дитячий майданчик.

За кілька годин після публікації поста, штирі з майданчика демонтували.

В Одесі хлопчик жив у парку

В Одесі дев’ятирічний хлопчик з інвалідністю три дні жив у парку разом з родиною.

Дитина спала на землі та грала з котом серед шприців і упаковок від наркотиків.