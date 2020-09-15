Витік газу: що робити, як визначити та куди дзвонити

Якщо ви вдома відчули запах газу, то варто негайно перекрити вентилі газопостачання. Далі варто провітрити приміщення, відкривши вікна та двері.

Потім одразу викликайте газову службу. Попри те, що стаціонарними телефонами у наш час більшість не користуються, зауважимо, що робити дзвінок у службу необхідно з мобільного.

За необхідності організуйте евакуацію людей із загазованого та сусідніх приміщень.

Коли газова служба прибуде на виклик, то дійте за їх вказівками.