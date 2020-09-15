Витік газу: що робити, як визначити та куди дзвонити

Що робити, коли відчули запах газу?
Якщо ви вдома відчули запах газу, то варто негайно перекрити вентилі газопостачання. Далі варто провітрити приміщення, відкривши вікна та двері.
Потім одразу викликайте газову службу. Попри те, що стаціонарними телефонами у наш час більшість не користуються, зауважимо, що робити дзвінок у службу необхідно з мобільного.
За необхідності організуйте евакуацію людей із загазованого та сусідніх приміщень.
Коли газова служба прибуде на виклик, то дійте за їх вказівками.
Як виявити витік газу?
Варто зауважити, що якщо вчасно не виявити витік газу, то його концентрація може зрости до 10-15%, а це вже загрожує вибухом.
Крім того, аби виявити витік ні в якому разі не використовуйте відкритий вогонь.
Відчути газ можна за характерним запахом. Також ви можете помітити, що нерівномірний вогонь з конфорки. Він має бути рівномірним, блакитного кольору. Якщо є відтінки жовтого або червоного кольорів, то тривожний знак.
Що заборонено робити, якщо вдома відчуваєте запах газу?
Якщо у вас є лише навіть підозра на витік газу, то ні в якому разі не користуйтеся сірниками, запальничкою чи іншими джерелами відкритого вогню.
Крім того, не вмикайте і не вимикайте світло. Це правило стосується й інших електричних приладів.
У разі витоку газу заборонено користуватися електродзвінком квартир.
До кого звертатися під час витоку газу?
Якщо ви помітили витік газу, то звертайтеся до газової служби за номером 104.
До служби газу варто телефонувати, коли ви відчули запах газу, якщо сталася пожежа чи вибух, а також у разі зменшення або відсутності тиску газу у вашому будинку чи квартирі.
Що робити, якщо витік газу стався на вулиці?
Якщо на вулиці ви відчули витік газу, то варто одразу сповістити про це газову службу та організувати охорону загазованого місця до прибуття аварійної бригади.
Намагайтеся не допускати людей у небезпечну зону.