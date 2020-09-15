У Кривому Розі п’ятеро чоловіків побилися через жінку. В результаті від ножового поранення у серце загинув її 21-річний син.

У ніч на 15 вересня в металургійному районі жінка була вдома зі своїм колишнім чоловіком, коли подзвонив нинішній і погрожував розправою.

Тоді жінка зателефонувала синові, який разом з двома друзями прибули на місце.

Бійка зав’язалася між п’ятьма чоловіками в районі вулиці Петра Дорошенка. Знаряддями в бійці були біта, молоток, ніж і пістолет, з якого зробили кілька пострілів. Кому належало що зі зброї – поки невідомо, зараз вони знаходяться на експертизі.

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Окрім загиблого хлопця, постраждали також нинішній і колишній чоловіки городянки, їх прооперували. У одного з них травма голови, а у другого – ножове поранення.

Учасників конфлікту допитали поліцейські, слідчий процес триває.

Це вже не перший випадок за останній тиждень, коли у Дніпропетровській області через конфлікт загинув чоловік.

Так, у Дніпрі на Європейській площі між двома чоловіками виник конфлікт. Нападник дістав з кишені ніж та наніс удари.

Від отриманих тілесних ушкоджень 39-річний потерпілий помер на місці події.

Джерело: Перший міський