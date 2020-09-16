На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla – вісім постраждалих

15 вересня у Хмельницькій області в мікрорайоні Ружчина сталася ДТП за участі легкового автомобіля Tesla та рейсового автобуса.

В результаті аварії постраждали вісім осіб.

На місці події працювали рятувальники. Вони відімкнули акумуляторні батареї автомобілів, щоб запобігти загорянню.

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Швидка допомога надала допомогу потерпілим на місці події. Наразі вони перебувають в лікарнях Хмельницькій області.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

ДТП під Борисполем

Днями на трасі Київ – Харків – Довжанський зіткнулися дві фури, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

У ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули і 20 отримали травми.

Водій DAF FT95 зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив два транспортні засоби.