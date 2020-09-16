PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla – вісім постраждалих

15 вересня у Хмельницькій області в мікрорайоні Ружчина сталася ДТП за участі легкового автомобіля Tesla та рейсового автобуса.

В результаті аварії постраждали вісім осіб.

На місці події працювали рятувальники. Вони відімкнули акумуляторні батареї автомобілів, щоб запобігти загорянню.

Читайте: Під Києвом під час стрілянини поранили три людини, речові докази прибрали офіціанти

Швидка допомога надала допомогу потерпілим на місці події. Наразі вони перебувають в лікарнях Хмельницькій області.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

На Хмельниччині рейсовий автобус зіткнувся з Tesla – вісім постраждалих

ДТП під Борисполем

Днями на трасі Київ – Харків – Довжанський зіткнулися дві фури, мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.

У ДТП під Борисполем п’ятеро людей загинули і 20 отримали травми.

Водій DAF FT95 зіткнувся з Mercedec-Benz 1320, після чого вилетів на зустрічну смугу і протаранив два транспортні засоби.

Джерело: Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка