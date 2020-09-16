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Факти / Надзвичайні події

У Мелітополі викрили банду, яка щомісяця викрадала мільйони з рахунків українців

У Запоріжжі СБУ заблокувала діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банків в Україні та за її межами.

За даними слідства, злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя. У центрі міста вони обладнали підпільний кол‑центр, де працювало 54 оператори.

У Мелітополі викрили банду, яка щомісяця викрадала мільйони з рахунків українців

Вони, видаючи себе за працівників банків, телефонували клієнтам фінустанов і шахрайським способом отримували від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток.

Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Діючи за такою схемою, учасники угруповання викрадали щомісяця понад 3 млн грн.

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У Мелітополі викрили банду, яка щомісяця викрадала мільйони з рахунків українців

Під час обшуку правоохоронці вилучили 124 одиниці комп’ютерної техніки, 6 ‒ телекомунікаційного обладнання, майже 60 тис. грн, мобільні телефони і чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Наразі вилучене обладнання передано для проведення відповідних експертиз.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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