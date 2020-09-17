Ховайте самі: на Миколаївщині медики змусили жінку забрати ампутовані ноги чоловіка

У місті Новий Буг Миколаївської області медики змусили жінку забрати з лікарні ампутовані ноги її чоловіка.

Причиною дивного прохання стало те, що у лікарні не було коштів на утилізацію медичних відходів.

Дружині прооперованого пацієнта винесли в мішку ампутовані частини прямо з операційної: за її словами, мішок був ще теплим.

Читайте: Лаялася і кидалася у бійку: в Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі

Ампутовані ноги чоловіка жінка самотужки закопувала на місцевому цвинтарі.

На думку юристів, такі дії медиків можуть стати предметом судового позову.

– Жінка може подати до суду про завдання моральної шкоди і отримати компенсацію у розмірі декілька десятків тисяч гривень, решта залежатиме від деталей та адвоката.

Тим часом у медзакладі, де проводилася операція, усі закиди щодо ампутованих ніг спростовують. За словами заступника головного лікаря Вікторії Баралюк, медики можуть віддавати частини тіла родичам пацієнтів лише з релігійних міркувань.

Місцеві мешканці переконують, що це вже не вперше, коли працівники Новобузької районної лікарні буквально змушують забирати ампутовані кінцівки з собою.

З’ясувалося, що у місті немає закладу утилізації медичних відходів, тому рештки люди ховають самотужки.

За порушення цих правил керівнику медзакладу може загрожувати дисциплінарна або адміністративна відповідальність.

Сюжет Надзвичайних новин

На Київщині відмовилися приймати хворого з пневмонією

На початку вересня диспетчер швидкої допомоги під Києвом відмовилася приймати виклик до хворого з діагностованою двосторонньою пневмонією через відсутність тесту на коронавірус.

Скандальна телефонна розмова, де сімейний лікар намагався викликати швидку до свого пацієнта, потрапила до мережі та обурила сотні мешканців області.

Чоловіка із двосторонньою пневмонією вдалося врятувати: його було госпіталізовано до обласної лікарні, а тест на коронавірус показав негативний результат.