Син народного депутата Нестора Шуфрича потрапив в нову аварію на пішохідному переході.
Аварія сталася в Києві на перехресті вулиць Липської та Інститутської.
Шуфрич-молодший за кермом Mercedes зіткнувся з SsangYong.
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В результаті ДТП потерпілих немає.
ДТП з сином Шуфрича
26 серпня 2017 року у центрі Києва син нардепа Нестора Шуфрича збив людину на пішохідному переході.
Потерпілий Олексій Мельниченко отримав перелом ноги, травму голови і вивих плеча.
Сторони змогли домовитися і Шуфрич виплатив Мельниченко компенсацію в розмірі 1 млн грн.
Суд визнав Нестора Шуфрича-молодшого винним у ДТП і засудив до умовного покарання.
Джерело: Вартові еспресо
Фото: Вартові еспресо