Син народного депутата Нестора Шуфрича потрапив в нову аварію на пішохідному переході.

Аварія сталася в Києві на перехресті вулиць Липської та Інститутської.

Шуфрич-молодший за кермом Mercedes зіткнувся з SsangYong.

Читайте: У Києві в ДТП з мотоциклом та пішоходом-порушником загинули три людини

В результаті ДТП потерпілих немає.











У Києві син нардепа Шуфрича знову потрапив у ДТП на пішохідному переході / 3 фотографии

ДТП з сином Шуфрича

26 серпня 2017 року у центрі Києва син нардепа Нестора Шуфрича збив людину на пішохідному переході.

Потерпілий Олексій Мельниченко отримав перелом ноги, травму голови і вивих плеча.

Сторони змогли домовитися і Шуфрич виплатив Мельниченко компенсацію в розмірі 1 млн грн.

Суд визнав Нестора Шуфрича-молодшого винним у ДТП і засудив до умовного покарання.

Джерело: Вартові еспресо

Фото: Вартові еспресо