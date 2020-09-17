У місті Буча Київської області невідомі біля банкомату викрали чоловіка.

Вони силоміць заштовхали 21-річного хлопця до автомобіля, а коли вивезли його до лісу почали бити та вимагати гроші за збереження життя.

Про таке зухвале викрадення повідомив до поліції свідок.

– Про викрадення людини до поліції повідомив небайдужий свідок. Для затримання зловмисників правоохоронці ввели спеціальну операцію, на розшук викрадачів були орієнтовані наряди поліції Київщини, столиці та суміжних областей, – повідомляє Нацполіція.

За даними поліції, автомобіль викрадачів знайшли у місті Ірпінь. Зловмисниками виявились два чоловіка – один уродженець Сумської області, інший – громадянин Грузії.

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Поліцейські затримали чоловіків за ст. 208 КК України.

Під час обшуку правоохоронці виявили в машині гранату, ножі, рації, запал, мотузки та рукавиці.

Самого потерпілого поліцейські знайшли неподалік у лісосмузі. В нього відібрали сумку з речами та залишили прив’язаного до дерева.

Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські перевіряють їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області.

Справу відкрито за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Вирішується питання оголошення про підозру. Запобіжний захід для них обере суд.







Вивезли у ліс і вимагали гроші за життя: під Києвом викрали чоловіка / 2 фотографии

Надзвичайні події

У Запоріжжі СБУ заблокувала діяльність організованого угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банків в Україні та за її межами.

Злочинну схему організували троє мешканців Мелітополя, які у центрі міста облаштували підпільний кол-центр. Видаючи себе за працівників банків, зловмисники телефонували клієнтам фінустанов і шахрайським способом отримували від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток.