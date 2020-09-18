Ізраїльтянин пропонував прикордоннику $3 тис. хабара

$3 тис. хабара пропонував громадянин Ізраїлю прикордоннику в аеропорту Бориспіль.

Заявляв, що хоче потрапити в Україну на похорон тітки, повідомили у Держприкордонслужбі.

– Чоловік, який слідував ще з двома своїми співвітчизниками, спробував дати співробітниці хабар за перегляд рішення про відмову, – заявили у ДПСУ.

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Працівниця Держприкордонслужби від хабаря відмовилася. Правопорушення було задокументовано, матеріали направлені у Бориспільський відділ поліції.

Іноземцю заборонено в’їзд до України на три роки.

Хасиди на кордоні

Паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного пункту Яриловичі. Після себе залишили гори сміття.

Понад тисяча паломників очікували, що їх пропустять в Україну на святкування Рош ха-Шана 2020.

18 вересня паломники почали масово залишати українсько-білоруський кордон. Єврейський Новий рік вони святкуватимуть у Білорусі.