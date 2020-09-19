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Факти / Надзвичайні події

У США сталася масова стрілянина на вечірці – є загиблі

Двоє людей загинули у результаті стрілянини на вечірці у Рочестері, що у американському штаті Нью-Йорк.

Одна з жертв — жінка 18 років, інший загиблий — чоловік 22 роки, повідомляє американський канал ABC.

16 поранених були доставлені у дві місцеві лікарні.

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Нині поліція опитує свідків, щоб отримати додаткову інформацію про те, як почалася стрілянина. Також хочуть дізнатися більше про підозрюваних.

Коли поліція прибула на місце події, бачили, як 100 людей тікали з місця події.

Стрілянина в Одесі

У Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів. Конфлікт стався у закладі між двома чоловіками, які і відкрили вогонь.

Правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники Служби безпеки України.

Обидва учасники отримали вогнепальні поранення.

Джерело: ABC

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