Двоє людей загинули у результаті стрілянини на вечірці у Рочестері, що у американському штаті Нью-Йорк.

Одна з жертв — жінка 18 років, інший загиблий — чоловік 22 роки, повідомляє американський канал ABC.

16 поранених були доставлені у дві місцеві лікарні.

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Нині поліція опитує свідків, щоб отримати додаткову інформацію про те, як почалася стрілянина. Також хочуть дізнатися більше про підозрюваних.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

Коли поліція прибула на місце події, бачили, як 100 людей тікали з місця події.

Стрілянина в Одесі

У Одеси сталася стрілянина в одному з ресторанів. Конфлікт стався у закладі між двома чоловіками, які і відкрили вогонь.

Правопорушники намагалися втекти з місця події, однак їх затримали співробітники Служби безпеки України.

Обидва учасники отримали вогнепальні поранення.

Джерело: ABC