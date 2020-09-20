PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві на підприємстві стався вибух – є постраждалі

У Голосіївському районі Києва на одному з підприємств за адресою Пирогівський шлях, 137 стався вибух, унаслідок чого постраждали двоє людей.

За попередньою інформацією, вибух стався під час зварювальних робіт.

ЧитайтеВибух на Андріївському узвозі у Києві: перше відео з місця

На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Вибух на Андріївському узвозі

17 вересня о 16.06 у Києві на Андріївському узвозі пролунав вибух у ресторані Канапа. Постраждало троє працівників кухні. Їх госпіталізували.

Вибух трапився у ресторані Канапа, що належить ресторатору Дмитру Борисову. Заклад оточила поліція та пожежні служби.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка