У Голосіївському районі Києва на одному з підприємств за адресою Пирогівський шлях, 137 стався вибух, унаслідок чого постраждали двоє людей.

За попередньою інформацією, вибух стався під час зварювальних робіт.

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На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Вибух на Андріївському узвозі

17 вересня о 16.06 у Києві на Андріївському узвозі пролунав вибух у ресторані Канапа. Постраждало троє працівників кухні. Їх госпіталізували.

Вибух трапився у ресторані Канапа, що належить ресторатору Дмитру Борисову. Заклад оточила поліція та пожежні служби.