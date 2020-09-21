У Києві судитимуть педофіла, який познущався над двома дівчатками

У Києві перед судом постане 50-річний педофіл, який розбещував двох дівчаток віком 13 років та виготовляв порнографію.

За матеріалами слідства, знайомство чоловіка зі школярками відбулося в супермаркеті.

– Згодом він почав спілкуватися з дівчатками за допомогою СМС-повідомлень, а через деякий час запросив їх до себе додому, де схиляв до вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів та схиляв до вступу в статевий контакт, – йдеться у повідомленні.

Під час таких зустрічей підозрюваний неодноразово демонстрував своїм жертвам відеозаписи зі сценами зоофілії.

Також слідство встановило, що чоловік за гроші поширював інтимні знімки однієї з дівчат на сайті секс-знайомств.

Підозрюваний звинувачується у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб) , ч. 2 , ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Виготовлення та поширення порнографії) та ч. 3 ст. 303 (Втягнення малолітньої у заняття проституцією) КК України.

Якщо вину буде доведено, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.