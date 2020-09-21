З’їв печінку розчленованої дівчинки: нові подробиці подвійного вбивства на Хмельниччині

З’явилися нові подробиці у справі жорстокого вбивства та канібалізму на Хмельниччині, внаслідок чого загинули 30-річна жінка та її 10-річна донька.

Тіло матері з вогневим пораненням у голову поліція знайшла на території Київської області: у морзі загибла пролежала два місяці та була похована як невідома.

Вже за два дні після вбивства Катерини стало відомо про зникнення її доньки. Розчленоване тіло маленької Анни знайшли пастухи в одному із сіл на Хмельниччині.

Пізніше з’ясується, що головний фігурант справи з’їв печінку мертвої дівчинки.

Вбивцею виявився співмешканець Катерини – Сергій Любенко: на такий нелюдський злочин він пішов разом зі своєю 19-річною коханкою.

За матеріалами слідства, “канібали” захоплювалися сатанізмом – читали спеціальну літературу та проводили обряди. Виявляється, чоловік спеціально чекав, поки маленькій Анні виповниться рівно 10 років.

Однак незважаючи на те, що подвійне вбивство відбулося п’ять років тому, суд так і не виніс вирок у справі.

19-річна Юлія, коханка головного фігуранта справи, розповіла у суді, що він пообіцяв допомогти розвинути її екстрасенсорні здібності і врятувати від “кінця світу”.

Також дівчина зізналася, як Сергій готувався до вбивства маленької дівчинки.

– Він дав Ані якісь дивні таблетки – сказав, що це вітаміни. Потім вона почала жалітися, що дуже хоче спати і бачить якісь галюцинації.

Коли дівчинка втратила свідомість, чоловік наказав коханці витягти з кросівок шнурки – з них він зробив зашморг.

– Він сів біля Ані, обома ногами сперся їй на ноги. Однією рукою він взяв її руки, другою – закривав її рот. Потім сказав мені тягнути. Я потягнула.

Родина загиблих переконана, що 19-річна дівчина говорить правду, оскільки вона – єдина, хто був свідком цих страшних подій.

Наступне судове засідання призначено на початок листопада: найстрашнішим є те, що канібал ще жодного разу не зізнався у скоєному.

П’ять років без вироку

Суд у справі канібала-сатаніста, який вбив матір та доньку, триває вже п’ять років.

Рідні жертв розповідають, що від правоохоронців чули, як після розчленування з’їв печінку дитини: більше того, є відео, де він розповідав, для чого він це зробив.

П’ятий рік поспіль підозрюваний у скоєному не зізнається, проте прокурор запевняє, що у нього достатньо доказів, аби відправити Сергія на довічне ув’язнення.