З’їв печінку розчленованої дівчинки: нові подробиці подвійного вбивства на Хмельниччині

З’явилися нові подробиці у справі жорстокого вбивства та канібалізму на Хмельниччині, внаслідок чого загинули 30-річна жінка та її 10-річна донька.
Тіло матері з вогневим пораненням у голову поліція знайшла на території Київської області: у морзі загибла пролежала два місяці та була похована як невідома.
Вже за два дні після вбивства Катерини стало відомо про зникнення її доньки. Розчленоване тіло маленької Анни знайшли пастухи в одному із сіл на Хмельниччині.
Пізніше з’ясується, що головний фігурант справи з’їв печінку мертвої дівчинки.
Вбивцею виявився співмешканець Катерини – Сергій Любенко: на такий нелюдський злочин він пішов разом зі своєю 19-річною коханкою.
За матеріалами слідства, “канібали” захоплювалися сатанізмом – читали спеціальну літературу та проводили обряди. Виявляється, чоловік спеціально чекав, поки маленькій Анні виповниться рівно 10 років.
Однак незважаючи на те, що подвійне вбивство відбулося п’ять років тому, суд так і не виніс вирок у справі.
19-річна Юлія, коханка головного фігуранта справи, розповіла у суді, що він пообіцяв допомогти розвинути її екстрасенсорні здібності і врятувати від “кінця світу”.
Також дівчина зізналася, як Сергій готувався до вбивства маленької дівчинки.
– Він дав Ані якісь дивні таблетки – сказав, що це вітаміни. Потім вона почала жалітися, що дуже хоче спати і бачить якісь галюцинації.
Коли дівчинка втратила свідомість, чоловік наказав коханці витягти з кросівок шнурки – з них він зробив зашморг.
– Він сів біля Ані, обома ногами сперся їй на ноги. Однією рукою він взяв її руки, другою – закривав її рот. Потім сказав мені тягнути. Я потягнула.
Родина загиблих переконана, що 19-річна дівчина говорить правду, оскільки вона – єдина, хто був свідком цих страшних подій.
Наступне судове засідання призначено на початок листопада: найстрашнішим є те, що канібал ще жодного разу не зізнався у скоєному.
П’ять років без вироку
Суд у справі канібала-сатаніста, який вбив матір та доньку, триває вже п’ять років.
Рідні жертв розповідають, що від правоохоронців чули, як після розчленування з’їв печінку дитини: більше того, є відео, де він розповідав, для чого він це зробив.
П’ятий рік поспіль підозрюваний у скоєному не зізнається, проте прокурор запевняє, що у нього достатньо доказів, аби відправити Сергія на довічне ув’язнення.