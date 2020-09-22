Хотів потрапити додому: у Миколаєві чоловік застряг у решітці вікна

У Миколаєві чоловік застряг у металевій решітці вікна на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

У ДСНС повідомили, що 39-річний чоловік вийшов на подвір’я, однак двері в помешкання зачинились через протяг. Тому він намагався через вікно за ґратами потрапити до квартири.

Чоловіку надали першу медичну допомогу, оскільки він поранив спину об розбите скло.

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Під Вінницею дівчина застрягла головою в норі

У липні цього року в селі під Вінницею 16-річна дівчина застрягла головою в лисячій норі. Вона понад дві доби провела у земляній пастці без їжі, води та туалету.

Дівчина не могла ні покликати на допомогу, ані звільнитися самотужки. Коли її звільнили, вона розповіла, що полізла до нори подивитися на тварин.