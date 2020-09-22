На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів

В Одеській області на кордоні з Молдовою правоохронці виявили групу хасидів, які нелегально перебували в Україні. Усіх паломників вишлють з країни та заборонять в’їзд на п’ять років.
Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус Mercedes Sprinter, яким 35-річний українець перевозив 11 іноземців без документів.
За їх словами, вони намагалися потрапити на старовинне кладовище, а документи забули в одному з готелів Умані.
Однак прикордонники встановили, що всі вони їхали з Умані після завершення святкування Рош ха-Шана (єврейський новий рік).
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Після поглибленого огляду речей знайшли і паспорти – одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю. Всі паломники порушили правила перебування в Україні. Справу передали до суду.
Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають до Умані на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який цьогоріч відбудеться 18-20 вересня.
Однак через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації в Україні Кабмін заборонив іноземцям перетинати кордон.