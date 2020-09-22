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На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів

В Одеській області на кордоні з Молдовою правоохронці виявили групу хасидів, які нелегально перебували в Україні. Усіх паломників вишлють з країни та заборонять в’їзд на п’ять років.

Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус Mercedes Sprinter, яким 35-річний українець перевозив 11 іноземців без документів.

  • На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів
  • На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів
  • На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів
  • На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів
На кордоні з Молдовою затримали хасидів-нелегалів / 2 фотографии

За їх словами, вони намагалися потрапити на старовинне кладовище, а документи забули в одному з готелів Умані.

Однак прикордонники встановили, що всі вони їхали з Умані після завершення святкування Рош ха-Шана (єврейський новий рік).

Читайте: Коронавірусні пригоди хасидів в Україні: як паломники проривались до Умані

Після поглибленого огляду речей знайшли і паспорти – одного громадянина Франції і десяти громадян Ізраїлю. Всі паломники порушили правила перебування в Україні. Справу передали до суду.

Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають до Умані на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який цьогоріч відбудеться 18-20 вересня.

Однак через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації в Україні Кабмін заборонив іноземцям перетинати кордон.

Джерело: Держприкордонслужба

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