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Факти / Надзвичайні події

У Києві перекинулася вантажівка: у місті утворилися затори (КАРТА)

У Києві поблизу Столичного шосе сталася аварія із вантажівкою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного. Про постраждалих не повідомляється.

ДТП в Києві з вантажівкою спровокувала затори

Вантажівка перевернулася та заблокувала дорогу.

Внаслідок аварії утворилися затори. Рух ускладнено на вулиці Велика кільцева дорога та Заболотного. Також незначні затори спостерігаються на Дніпровському та Столичному шосе.

ДТП в Києві з вантажівкою спровокувала затори

Масштабна ДТП на Буковині

19 вересня у Чернівецькій області сталася ДТП, в результаті якої 12 людей госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості.

Також через зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом загинула 49-річна жінка.

Джерело: Патрульна поліція

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