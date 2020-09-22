ДТП в Києві з вантажівкою спровокувала затори

У Києві поблизу Столичного шосе сталася аварія із вантажівкою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного. Про постраждалих не повідомляється.

Вантажівка перевернулася та заблокувала дорогу.

Внаслідок аварії утворилися затори. Рух ускладнено на вулиці Велика кільцева дорога та Заболотного. Також незначні затори спостерігаються на Дніпровському та Столичному шосе.

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