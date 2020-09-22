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Факти / Надзвичайні події

У РФ сталося кілька землетрусів: у МНС розповіли про наслідки

В Іркутську (Росія) 22 вересня сейсмологи зафіксували землетруси, магнітуда яких перевищувала 5 балів.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр перші підземні поштовхи зафіксував біля Байкалу о 21.04 за московським часом. В Іркутську в той момент була друга година ночі. Сила підземних поштовхів становила 5,3 балів. Осередок залягав на глибині двох кілометрів.

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Потім були ще два землетруси в Іркутській області: перше, з магнітудою 5-6 балів, друге – 2-3 бали.

Землетрус в Іркутську: що відомо про наслідки (ВІДЕО)

В Іркутську одразу був введений режим підвищеної готовності.

У МНС розповіли, що повідомлень про жертви та значні руйнування не надходило в екстрені служби. Однак місцеві жителі скаржаться на низку незначних руйнувань: десь пішла тріщинами стіна або обсипалася штукатурка.

Землетрус у Грузії

12 липня 2020 року у  Грузії зафіксували землетрус магнітудою 4,5 балів.

Підземні поштовхи виявили у регіоні Шида Картлі.

Як повідомили грузинські сейсмологи, гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.

Фото: Dreamstime

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