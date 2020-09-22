Воював проти України: у Празі засудили білоруського екс-бойовика

У Празі 22 вересня білорус Олексій Фадєєв отримав покарання у вигляді 4,5 років ув’язнення за участь у війні на Донбасі.

– Протягом 2014-2016 років він неодноразово через Росію виїжджав до ОРДЛО, де брав участь у злочинних діях, підтвердженням чого є відео, які він оприлюднював у соцмережах. Каже, що надивився “новин” і поїхав помагати у “боротьбі проти фашистів”, – повідомив посол України у Чехії Євген Перебийніс.

Декілька років тому Фадєєв отримав дозвіл на проживання у Чеській Республіці.

Прокурор вимагав покарати екс-бойовика за статтею про участь у здійсненні терористичного акту, однак захист Фадєєва стверджував, що той стріляв лише під військових навчань, а не бойових дій.

– Це вже не перший вирок чеських судів проти тих, хто воював на Донбасі проти України на боці Росії. Але й не останній, – переконаний посол.

Він також додав, що співпраця між чеськими та українськими правоохоронцям є системною: у суді розглядається декілька схожих кримінальних справ.

Затримання бойовика “ДНР” у Києві

23 серпня на станції метро Майдан Незалежності у Києві правоохоронці затримали бойовика так званої ДНР.

Під час огляду у чоловіка вилучили “військовий квиток ДНР” і так зване посвідчення народного ополченця Донбасу, підписане Ігорем Стрілковим (Гіркіним).

У жовтні 2014 року затриманого нагородили “медаллю За оборону Слов’янська”.

Джерело: Yevhen Perebyinis