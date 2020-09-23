Поліція міста Вараш на Рівненщині почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого втручання у роботу офіційного сайту Вараської міської ради 23 вересня.

Невідомі хакери розмістили фейкову статтю з інформацією про, нібито, викиди радіоактивних речовин на Рівненській АЕС, а також евакуацію місцевого населення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Вараського відділу Сарненської місцевої прокуратури.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Викид на Рівненській АЕС

23 вересня через хакерську атаку на сайти регіональних управлінь Нацполіції, з’явилась фейкова інформація про вибух на Рівненській АЕС та загибель українських військових.

Протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Радіаційний фон перебуває в межах норми – 0,10 мкЗв/г.

У поліції зупинили роботу всіх сайтів, поки не відновили повний доступ.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура