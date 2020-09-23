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Факти / Надзвичайні події

Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика

У селі Дмитрашківка Вінницької області водолази дістали з річки тіло 2-річного хлопчика.

Про зникнення дитини стало відомо 22 вересня близько 14.00. Особисті речі зниклого хлопчика вже за дві години знайшли біля річки Кам’янка.

Після семи годин пошуків, о 21.05 тіло хлопчика дістали з водойми.

  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
  • Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика
Пробув у воді сім годин: на Вінничині з річки дістали 2-річного хлопчика / 6 фотографий

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До пошуків дитини було залучено сімох рятувальників та спецавтомобіль.

Обставини того, як дворічна дитина опинилася без нагляду дорослих, що призвело до загибелі, будуть встановлювати правоохоронці.

Знущання над дитиною на Вінничині

У Вінницькій області мати прив’язала 14-річну доньку на ланцюг та тримала її у будинку.

Виявляється, так вона намагалась перевиховати дитину: через брак уваги дівчинка часто тікала з дому та погано вчилася.

За допомогою ланцюга та ошийника 30-річна матір прив’язала доньку та тримала її у будинку впродовж двох годин.

Джерело: ДСНС

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