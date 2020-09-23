Військовий корабель РФ отримав пробоїну після зіткнення зі шведським судном

Російський малий протичовновий корабель Казанець зіткнувся з судном-рефрежиратором Ice Rose біля мосту Ересунд, що об’єднує Данію та Швецію.

Зіткнення сталося в густому тумані у водах Данії вранці 23 вересня.

На місце аварії прибули патрульні кораблі – з данського боку корабель P-523 Najaden, а зі шведського – корабель берегової охорони KBV-432.

Читайте: Десантний корабель РФ Орськ брав участь в анексії Криму – докази InformNapalm

Військові Данії затримали Ice Rose до кінця розслідуванні інциденту. Водночас у них немає доступу до російського корабля і не має можливості його затримати.

Рефрижератор прямував у місто Гетеборг. Казанець, ймовірно, рухався в тому ж напрямку, але у нього вимкнений передавач AIS.

За даними ВМС Данії, Казанець отримав пробоїну і зараз своїм ходом повертається у місто Балтійськ, в якому базується.

Пожежа на кораблі ВМС США

12 липня у Сан-Дієго сталася пожежа на кораблі Bonhomme Richard. На кораблі було близько 200 моряків і офіцерів. 43 з них постраждали.

Вогонь вдалось згасити через чотири дні за допомогою трьох вертолітних ескадрилій.

Джерело: maritimedanmark.dk