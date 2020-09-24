Вбивство завуча у Тернополі: підозрюваного знайшли повішеним

У Тернополі виявили повішеним чоловіка, якого підозрюють у вбивстві заступника директора місцевої школи.
У поліції зазначили, що місцевого мешканця 1977 року народження, знайшли повішеним в одній з будівель міста.
Читайте: Все у крові, але нічого не зникло: подробиці жорстокого вбивства в одеській аптеці
Чоловіка підозрюють у вбивстві завідувачки однієї з тернопільських шкіл, яке сталося 22 вересня.
Тіло жінки 1967 року народження зі слідами насильницької смерті виявила сусідка.
Відомо, що підозрюваного звати Роман Чопик, працював він у банку. Із жертвою його пов’язували романтичні стосунки.
Вбивство у Тернополі
У Тернополі вбили заступника директора однієї із шкіл міста. Тіло 53-річної жінки зі слідами насильницької смерті знайшла її сусідка, у померлої були травми голови та шиї.
Заступник директора 22 вересня не вийшла на роботу і не відповідала на дзінки. Її колеги попросили сусідку провідати знайому.