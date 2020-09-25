Ан-26: що відомо про літак, який розбився у Чугуєві на Харківщині

25 вересня увечері у Харківській області сталася авіакатастрофа – розбився літак Ан-26. На борту судна перебувало 28 осіб, серед яких 7 офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних Сил.

Під час польоту вони здійснювали навчальний політ. Відомо, що у Чугуєві, де сталася катастрофа, розташована 203 навчальна авіаційна бригада.

Що відомо про Ан-26

Ан-26 — це турбогвинтовий військово-транспортний літак. Його розробка почалась ще у 1964 році. Свій першій політ такий літак здійснив у квітні 1969 року.

У Аерофлоті літак почали експлуатувати з 1973 року. Виробництво літака тривало до 1986 року, за цей час вдалось випустити 1 398 літаків Ан-26.

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Падіння літака у Чугуєві

Про те, що під Харковом впав літак стало відомо близько 21.00 вечора, 25 вересня.

Після падіння військовий літак Ан-26 швидко загорівся. Працівники ДСНС ліквідували поежу і тепер займаються пошуком тіл загиблих.