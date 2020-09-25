На Луганщині суд відправив за ґрати педофіла та ґвалтівника

Суд відправив за ґрати на три роки мешканця Лисичанська за спробу позбавлення волі та зґвалтування.

У серпні 2019 року 29-річний раніше судимий чоловік зупинив 10-річну дівчинку, яка проживала поверхом вище та силоміць намагався затягнути її до своєї квартири. Малолітня почала вириватися та голосно кликати на допомогу. На крики доньки вибігла мати та завадила довести злочин до кінця, – розповіли у Луганській прокуратурі.

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У вересні того ж року злочинець вчинив замах на зґвалтування місцевої мешканки. 31-річну жінку він зустрів у житловому секторі міста, коли вона у вечірній час поверталася з роботи додому. Він наздогнавши її, схопив за шию, повалив на землю та хотів зґвалтувати. Тоді його налякав перехожий.

Чоловік зґвалтував тещу

Суд у Миколаївській області виніс вирок чоловіку, який зґвалтував свою тещу. Він проведе за ґратами п’ять років та шість місяців.

Чоловік зґвалтував матір своєї співмешканки у серпні 2019 року.

Джерело: Луганська прокуратура