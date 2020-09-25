Влада створює комісію для з’ясування всіх обставин та причин катастрофи літака під Чугуєвом.
На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомили у Офісі президента.
Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили.
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– 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 24 особи. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим, – заявили у Офісі президента.
У Харкові впав літак
Під Харковом впав літак Ан-26 з курсантами університету Повітряних Сил.
Літак вилетів з аеродрому, але пролетівши приблизно 2-3 км, Ан-26 почав падати.
Після падіння почалася велика пожежа.