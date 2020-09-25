У Харківській області впав літак Ан-26. Унаслідок авіакатастрофи загинуло 22 особи, 2 вижили (1 в критичному стані), доля чотирьох у цей момент невідома.

Загалом на борту літака перебувало 28 осіб (5 членів екіпажу та 18 курсантів).

Поліція з’ясовує обставини авіатрощі в Чугуївському районі. Зараз правоохоронці працюють на місці падіння літака. Особовий склад Чугуївського відділу поліції піднятий по тривозі.

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Падіння літака у Чугуєві

Ввечері 25 вересня під Харковом впав літак поблизу місцевого аеропорту у Чугуєві.

Після падіння військовий літак Ан-26 швидко загорівся. На борту літака, що впав перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил, які здійснювали навчальний політ.