З’явилась онлайн-трансляція з місця падіння під Чугуєвом військового літака Ан-26.

Аварія сталася поблизу військового аеродрому 203-ї навчальної авіаційної бригади.

На борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил імені Кожедуба. Літак здійснював навчальний політ.

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За оперативною інформацією ДСНС, літак вилетів з аеродрому та, пролетівши приблизно 2-3 км, почав падати.

У Харкові впав літак

Увечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26 з курсантами Харківського університету Повітряних Сил. Він здійснював навчальний політ.

За оперативною інформацією, літак вилетів з аеродрому. Пролетівши приблизно 2-3 км, Ан-26 почав падати.

Джерело: ЧЕСТНО-PRO-ЧУГУЕВ