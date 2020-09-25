В Чугуївському районі Харківської області зазнав аварії транспортний літак АН-26, на борту якого перебувало до десятка людей.
У поліції ще не мають точної інформації про кількість постраждалих та загиблих, але показали перші фото з місця трагедії.
Нині правоохоронці працюють на місці падіння літака. Особовий склад Чугуївського відділу поліції піднятий за тривогою.
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Перші фото з місця падіння літака під Харковом / 3 фотографии
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