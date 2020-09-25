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Перші фото з місця падіння літака під Харковом

В Чугуївському районі Харківської області зазнав аварії транспортний літак АН-26, на борту якого перебувало до десятка людей.

У поліції ще не мають точної інформації про кількість постраждалих та загиблих, але показали перші фото з місця трагедії.

Нині правоохоронці працюють на місці падіння літака. Особовий склад Чугуївського відділу поліції піднятий за тривогою.

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  • Авіакатастрофа під Чугуєвом
  • Авіакатастрофа під Чугуєвом
  • Авіакатастрофа під Чугуєвом
  • Авіакатастрофа під Чугуєвом
  • Авіакатастрофа під Чугуєвом
  • Авіакатастрофа під Чугуєвом
Перші фото з місця падіння літака під Харковом / 3 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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