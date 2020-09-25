Під Чугуєвом розбився військовий літак Ан-26 – подробиці

25 вересня під Чугуєвом впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗС України.

На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Під Харковом упав літак

Інформація, що під Харковом впав літак Ан-26 з’явилася о 20.50. Палаючий лайнер помітили автомобілісти.



































Під Харковом розбився військовий літак Ан-26 – що відомо / 9 фотографий

Місце падіння літака на карті

Літак у впав на узбіччі дороги Харків-Чугуїв, у 2 км від військового аеропорту у Чугуєві.

Перше відео падіння літака під Чугуєвом

Палаючий літак зняли на відео водії, які проїжджали повз.

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Постраждалі та загиблі в авіакатастрофі літака

На борту перебувало 27 осіб – 6 членів екіпажу і 21 курсант (одного курсанта не допустили до польотів. – Ред.).

За даними МВС, знайдено тіла 22 загиблих, ще 2 особи поранені. Пошуки трьох осіб тривають.

– Вижили двоє, в обох опіки. У одного з постраждалих обпалено 90% шкіри, – розповів директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф в Харківській області Віктор Забашта.

Вони вижили, так як вискочили з літака, коли той був близько до землі, каже глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

Що відомо про літак Ан-26

Військово-транспортний літак Ан-26 з турбогвинтовим двигуном розробили у 1964 році. Свій першій політ такий літак здійснив у квітні 1969 року.

Виробництво літака тривало до 1986 року, за цей час вдалось випустити 1 398 літаків різних модифікацій.

Нині він є на озброєнні 28 країн світу.

Літак, що розбився під Чугуєвом, мав бортовий номер №76

Попередні причина катастрофи Ан-26

Пілот літака АН-26 повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку був наданий дозвіл на посадку, заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

Літак двічі заходив на посадку, а на третій раз упав.

За іншою версією, причиною аварії могла стати помилка екіпажу. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, екіпаж міг припуститися помилки при заході борту на посадку на аеродром в Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити урядову комісію з розслідування катастрофи Ан-26 в Чугуєві.

До складу комісії увійдуть:

головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр оборони Андрій Таран;

голова ДСНС Микола Чечоткін;

голова Харківської ОДА Олексій Кучер

інші посадові особи.

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що 26 вересня прибуде у Харківську область на місце катастрофи.

Джерело: МВС, newsroom.kh.ua, Міноборони

Фото: Офіс президента, МВС, Міноборони