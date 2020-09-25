Під Чугуєвом розбився військовий літак Ан-26 – подробиці

25 вересня під Чугуєвом впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗС України.
На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил.
Під Харковом упав літак
Інформація, що під Харковом впав літак Ан-26 з’явилася о 20.50. Палаючий лайнер помітили автомобілісти.
Місце падіння літака на карті
Літак у впав на узбіччі дороги Харків-Чугуїв, у 2 км від військового аеропорту у Чугуєві.
Перше відео падіння літака під Чугуєвом
Палаючий літак зняли на відео водії, які проїжджали повз.
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Постраждалі та загиблі в авіакатастрофі літака
На борту перебувало 27 осіб – 6 членів екіпажу і 21 курсант (одного курсанта не допустили до польотів. – Ред.).
За даними МВС, знайдено тіла 22 загиблих, ще 2 особи поранені. Пошуки трьох осіб тривають.
– Вижили двоє, в обох опіки. У одного з постраждалих обпалено 90% шкіри, – розповів директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф в Харківській області Віктор Забашта.
Вони вижили, так як вискочили з літака, коли той був близько до землі, каже глава Харківської ОДА Олексій Кучер.
Що відомо про літак Ан-26
Військово-транспортний літак Ан-26 з турбогвинтовим двигуном розробили у 1964 році. Свій першій політ такий літак здійснив у квітні 1969 року.
Виробництво літака тривало до 1986 року, за цей час вдалось випустити 1 398 літаків різних модифікацій.
Нині він є на озброєнні 28 країн світу.
Літак, що розбився під Чугуєвом, мав бортовий номер №76
Попередні причина катастрофи Ан-26
Пілот літака АН-26 повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку був наданий дозвіл на посадку, заявив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.
Літак двічі заходив на посадку, а на третій раз упав.
За іншою версією, причиною аварії могла стати помилка екіпажу. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За його словами, екіпаж міг припуститися помилки при заході борту на посадку на аеродром в Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.
Реакція Зеленського
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити урядову комісію з розслідування катастрофи Ан-26 в Чугуєві.
До складу комісії увійдуть:
- головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр оборони Андрій Таран;
- голова ДСНС Микола Чечоткін;
- голова Харківської ОДА Олексій Кучер
- інші посадові особи.
Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що 26 вересня прибуде у Харківську область на місце катастрофи.
Джерело: МВС, newsroom.kh.ua, Міноборони
Фото: Офіс президента, МВС, Міноборони