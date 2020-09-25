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Факти / Надзвичайні події

Відео уламків літака Ан-26, що впав під Чугуєвом

На відео з мережі – уламки літака Ан-26, який розбився 25 вересня у Харківській області.

За останніми даними, внаслідок авіакатарофи загинуло 22 людини. Двоє вижили, проте одна перебуває у критичному стані. Доля ще чотирьох нині невідома.

На борту Ан-26 перебувало 28 осіб – п’ятеро членів екіпажу та 18 курсантів.

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Падіння Ан-26 під Чугуєвом

Під час заходу на посадку недалеко від аеропорту в Чугуєві увечері 25 вересня розбився літак Ан-26, на борту якого знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Внаслідок падіння літака під Харковом, що здійснював навчальний політ, загинули 22 людини, ще двоє перебувають у тяжкому стані.

Нині тривають пошуки інших потерпілих в авіакатастрофі.

Фото: Нацполіція

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