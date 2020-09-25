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Факти / Надзвичайні події

На борту були курсанти: ЗСУ про авіакатастрофу під Харковом

В Чугуєві впав літак АН-26 Повітряних Сил ЗС України.

Інформацію підтвердило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

– Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Зазначається, що внаслідок авіакатастрофи під Харковом є загиблі та травмовані.

У Чугуєві впав військовий літак – реакція ЗСУ

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня.

У соцмережах почали з’являтися шокуючі ролики з місця події. Згодом з’явилася офіційна інформація від Нацполіції області.

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