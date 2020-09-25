У Чугуєві впав військовий літак – реакція ЗСУ

В Чугуєві впав літак АН-26 Повітряних Сил ЗС України.
Інформацію підтвердило Командування Повітряних Сил ЗСУ.
– Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Зазначається, що внаслідок авіакатастрофи під Харковом є загиблі та травмовані.
Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня.
У соцмережах почали з’являтися шокуючі ролики з місця події. Згодом з’явилася офіційна інформація від Нацполіції області.