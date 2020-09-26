Субота, 26 вересня, оголошена Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі військово-транспортного літака Ан-26 на Харківщині.

Таке рішення ухвали голова Харківської ОДА Олексій Кучер. Чиновник одним із перших прибув на місце катастрофи до Чугуєва.

– У День жалоби на всій території області приспустити Державний Прапор України на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ і організацій та розмістити на ньому траурну стрічку. Органам місцевого самоврядування здійснити аналогічні заходи, – йдеться на сайті ХОДА.

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Зазначається, що у суботу, 26 вересня, на всій території Харківської області рекомендовано відмінити проведення масових заходів, а керівництву місцевих медіа та радіостанцій внести усі необхідні зміни до своїх програм.

У Чугуєві впав літак

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня.

На борту військово-транспортного літака Ан-26, на якому проводилися навчання, перебувало 27 осіб — 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил.

У мережі з’явилися жахливі кадри з місця авіакатастрофи – після падіння літак швидко загорівся.

Серед можливих причин аварії Ан-26 – несправність одного із двигунів літака або помилка екіпажу.

Джерело: ХОДА