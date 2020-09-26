Служба Безпеки України уточнила, що навчальні польоти літака Ан-26 розпочались о 18.50 та мали тривати до 22.50.

Навчальними планами було передбачено підготовку курсантів льотної і штурманської спеціальностей відповідно до курсу бойової підготовки.

За попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали – всі польоти виконував командир екіпажу.

– Після виконання частини маршруту о 20.38 він доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20.40 – запросив захід на посадку, о 20.43 – пройшов дальній привод, о 20.45 – сталася авіакатастрофа, – пояснили у СБУ.

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Всього на борту літака перебувало 27 українців, з них – 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу.

Чорну скриньку літака не знайдено. Для її пошуку вжито заходів з огородження та охорони місця падіння літака.

СБУ висловлює щирі співчуття близьким жертв авіакатастрофи літака Ан-26 Повітряних Сил ЗСУ на Харківщині Жахлива… Опубліковано Служба безпеки України Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

СБУ висловлює щирі співчуття близьким жертв авіакатастрофи.

Під Харковом впав літак

25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. Літак впав на узбіччі дороги Київ-Харків-Довжанський, у 2 км від військового аеропорту.