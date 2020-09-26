Авіакатастрофа під Харковом: Олексій Кучер назвав причину

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер припустив вину диспетчерів в авіакатастрофі під Харковом.

За лічені хвилини до падіння Ан-26 у Чугуєві пріоритет у посадці могли надати іншому літаку.

– Екіпажу аварійного літака дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту. Причина такої довгої реакції пояснюється тим, что в той час на посадку йшов інший борт. А через хвилину літак розбився.

Олексій Кучер зауважив, що диспетчерам було відомо, що літак Ан-26 був несправним.

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Він також пообіцяв наполягати на тому, аби правоохоронці ретельно відпрацювали версію причетності диспетчерів до авіакатастрофи під Харковом.

– Ми втратили наших кращих хлопців, нашу військову еліту, і такі помилки недопустимі. Винні мають бути покарані, – зауважив голова ХОДА.

Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом

Ввечері 25 вересня відбулася жахлива авіакатастрофа під Харковом, неподалік від Чугуєва.

Військово-транспортний літак Ан-26 здійснював плановий навчальний політ: на борту перебувало 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил та 7 членів екіпажу. З 27 осіб вижив лише один курсант.

26 вересня слідчі ДБР представили чотири основні версії, чому сталася авіакатастрофа.

Наразі на місці авіакатастрофи під Харковом продовжують забирати уламки літака: їх буде доставлено до військової частини в Чугуївському районі.

Джерело: Олексій Кучер