PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Міністр оборони назвав попередні причини падіння літака Ан-26 під Чугуєвом

Попередню причину катастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві можна буде назвати після розшифровки чорного ящика.

Попередньо відомо, що сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

– Ми розглядали окремо питання і щодо двигуна, і щодо літака. Ресурсу вистачало. Що саме сталося – будемо з’ясовувати, – розповів міністр.

Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі понад 5 тис. льотних годин до чергового ремонту.

ЧитайтеПід Харковом розбився літак – перші відео

Екіпаж літака виконував штатний політ з навчання курсантів  у штурманській справі. За планом літак повинен був зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожна.

– Це планові навчальні польоти. Він повинен був ще працювати до 23.00. Через п’ятнадцять хвилин вони злітають, роблять коло і сідають. Тобто все відбувалося за планом. А що сталося? Будемо розбиратись, – додав голова Міноборони.

Після кожної посадки літак оглядався технічними фахівцями.

Що відомо про командира Ан-26

Командир корабля майор Богдан Кишеня мав наліт 800 годин. О 20.38 він повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном.

– Однак, він був в цілому спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами, – зазначив Таран.

ДБР розслідує чотири версії

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування катастрофи.

Слідство нині перевіряє чотири версії того, що сталося:

  • катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
  • катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;
  • неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
  • неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Під Харковом впав літак

25 вересня під Харковом впав літак Ан-26, бортовий номер №76.

Літак виконував навчальні польоти з курсантами Харківського університету Повітряних Сил. На борту було 7 членів екіпажу та 20 студентів.

Літак впав за 2 км від військового аеродрому на узбіччі дороги Київ-Харків-Довжанський.

Ан-26 був побудований у 1977 році. Машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу, заявили у Міноборони.

Джерело: Міноборони

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка