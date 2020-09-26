Попередню причину катастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві можна буде назвати після розшифровки чорного ящика.

Попередньо відомо, що сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

– Ми розглядали окремо питання і щодо двигуна, і щодо літака. Ресурсу вистачало. Що саме сталося – будемо з’ясовувати, – розповів міністр.

Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі понад 5 тис. льотних годин до чергового ремонту.

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Екіпаж літака виконував штатний політ з навчання курсантів у штурманській справі. За планом літак повинен був зробити до 10 злетів і посадок по 15 хвилин кожна.

– Це планові навчальні польоти. Він повинен був ще працювати до 23.00. Через п’ятнадцять хвилин вони злітають, роблять коло і сідають. Тобто все відбувалося за планом. А що сталося? Будемо розбиратись, – додав голова Міноборони.

Після кожної посадки літак оглядався технічними фахівцями.

Що відомо про командира Ан-26

Командир корабля майор Богдан Кишеня мав наліт 800 годин. О 20.38 він повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном.

– Однак, він був в цілому спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами, – зазначив Таран.

ДБР розслідує чотири версії

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування катастрофи.

Слідство нині перевіряє чотири версії того, що сталося:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Під Харковом впав літак

25 вересня під Харковом впав літак Ан-26, бортовий номер №76.

Літак виконував навчальні польоти з курсантами Харківського університету Повітряних Сил. На борту було 7 членів екіпажу та 20 студентів.

Літак впав за 2 км від військового аеродрому на узбіччі дороги Київ-Харків-Довжанський.