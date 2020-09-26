Літак Ан-26, який розбився під Чугуєвом ввечері 25 вересня, мав неполадки з лівим двигуном.

Про це з місця катастрофи повідомив губернатор Харківської області Олексій Кучер.

– Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор (двигун – Ред.). Для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Наскільки відомо мені – там був досвідчений льотчик. Що відбувалося далі – встановлюватиме слідство.

Він підкреслив, що літак розбився під час навчань, коли існує необхідність вимикати один із двигунів.

Також з’ясувалося, що четверо людей встигли вистрибнути з літака Ан-26, коли той був на мінімальній відстані від землі. Вони живі і перебувають у лікарнях Чугуєва та Харкова.

Авіакатастрофа під Харковом

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня.

За офіційною інформацією, на борту літака перебувало 27 осіб — 7 членів екіпажу і 20 курсантів.

Колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що падіння літака у Чугуєві під Харковом могло відбутися через помилку екіпажу під час посадки.

Пілот міг переплутати автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою військового аеродрому.