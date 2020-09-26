За фактом падіння військового літака Ан-26 у Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Справи відкриті за статтею №416 Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, повідомили в Офісі генпрокурора.

На місці події працюють прокурори військової прокуратури Харківського гарнізону та слідчі Державного бюро розслідувань.

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Тривають першочергові слідчі дії. Обставини, причини та умови авіакатастрофи встановлюються.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня у Харкові впав літак Ан-26. Палаючий лайнер помітили автомобілісти о 20.50.

На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил. Загинуло 25 людей, двоє сильно поранені.

Літак здійснював посадку на аеродром Чугуїв.