Станом на ранок 26 вересня тривають пошуки двох осіб, які перебували на борту військово-транспортного літака Ан-26.

Літак з курсантами впав 25 вересня біля міста Чугуїв Харківської області, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Читайте: Під Харковом розбився літак – перші відео

– Загинули 23 особи та дві особи травмовано, їх госпіталізовано в лікарню. Пошуки двох осіб тривають, – сказано в ранковому зведенні відомства в суботу.

26 вересня о 09.00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають.

На місці працює 62 особи від ДСНС та 10 одиниць техніки.

Під Харковом впав літак

О 20.50 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Літак впав на узбіччі дороги Київ-Харків-Довжанський, у 2 км від військового аеропорту.