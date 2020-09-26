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Факти / Надзвичайні події

Тривають пошуки двох людей на місці катастрофи під Чугуєвом – ДСНС

Станом на ранок 26 вересня тривають пошуки двох осіб, які перебували на борту військово-транспортного літака Ан-26.

Літак з курсантами впав 25 вересня біля міста Чугуїв Харківської області, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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– Загинули 23 особи та дві особи травмовано, їх госпіталізовано в лікарню. Пошуки двох осіб тривають, – сказано в ранковому зведенні відомства в суботу.

26 вересня о 09.00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають.

На місці працює 62 особи від ДСНС та 10 одиниць техніки.

Під Харковом впав літак

О 20.50 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Літак впав на узбіччі дороги Київ-Харків-Довжанський, у 2 км від військового аеропорту.

Ан-26 мав бортовий номер №76. Він був побудований у 1977 році.

Джерело: ДСНС

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