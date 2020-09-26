Авіакатастрофа під Харковом: мати пілота про справність літака

Літак Ан-26, що розбився в авіакатастрофі під Харковом, був не до кінця справний, а його двигуни відмовляли не вперше.

Про це під час спілкування із журналістами розповіла матір загиблого пілота Ашрафа Мсуя.

– Двигуни відмовляли неодноразово. Він про це знав. Не скаржився, просто пояснював, що машина не до кінця в справному стані, — зазначила жінка.

31-річний Ашраф Мсуя мав звання старшого лейтенанта.

– Він хотів служити в Україні, бути кращим. І він був кращим льотчиком свого класу, — сказала мати.

Наразі на місці авіакатастрофи під Харковом продовжують забирати уламки літака: їх буде доставлено до військової частини в Чугуївському районі.

Трагедія Ан-26

Жахлива авіакатастрофа під Харковом відбулася ввечері 25 вересня.

Військово-транспортний літак Ан-26 впав під Чугуєвом: на борту перебувало 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та 7 членів екіпажу. Вижила лише одна людина.

Літак здійснював плановий навчальний політ. Наразі слідство розглядає чотири версії, чому сталася авіакатастрофа.

Фото: Ashraf Msuya