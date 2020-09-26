Ввечері 26 вересня з уламків літака Ан-26 після авіакатастрофи під Харковом дістали бортові самописці.

Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олексій Кучер.

– Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, однак вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за хвилину до падінням керуючий пілот виходив на зв’язок з льотчиком, вони обговорювали можливості посадки, – сказав голова Харківської ОДА.

Вилучені з літака Ан-26 бортові самописці після авіакатастрофи під Харковом буде розшифровано найближчим часом.

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Станом на вечір неділі, 26 вересня, з місця авіакатастрофи під Харковом забирають уламки літака.

Їх везуть на територію військової частини, розташованої в Чугуївському районі.

Авіакатастрофа під Харковом: як це було

25 вересня у Харківській області під Чугуєвим впав літак Ан-26 ПС ЗСУ.

На борту перебували 27 осіб: 20 курсантів ХНУ Повітряних сил та 7 членів екіпажу.

Слідство розглядає чотири версії, чому сталася авіакатастрофа. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 перебували люди з 11 областей.