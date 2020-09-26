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Факти / Надзвичайні події

З’явилося відео моменту падіння літака Ан-26 під Чугуєвом

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео останніх секунд польоту та падіння Ан-26 у Чугуєві.

На відео видно, як літак вмикає бортові вогні та заходить на посадку на військовий аеродром.

У момент зниження, Ан-26Ш несподівано падає та спалахує.

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Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить – что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом.

Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины !

Опубліковано Антоном Геращенком Субота, 26 вересня 2020 р.

Авіакатастрофа під Чугуєвом

25 вересня, під Харковом впав літак Ан-26. Загинуло 20 курсантів-штурманів військового університету і 7 членів екіпажу. Одна людина вижила і знаходиться в лікарні.

Літак Ан-26 в цьому році отримав продовження терміну експлуатації на 2 роки.

26 вересня в Україні оголошено Днем жалоби.

Джерело: Антон Геращенко

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