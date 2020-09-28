PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

15 млн грн прибутку: у промзоні Харкова виготовляли фальсифіковані ліки

Співробітники СБУ викрили схему виробництва та реалізації фальсифікованих анаболічних та сильнодіючих лікарських засобів, організовану чотирма харків’янами та киянами.

Нелегальне виробництво кустарним способ здійснювалося в орендованому приміщенні в промзоні Харкова.

Сировину злочинці отримували поштою з однієї з країн Східної Азії.

Упаковку, голограми та інструкції друкували в міській типографії, де працював один зі спільників.

ЧитайтеЛікарські засоби з доведеною ефективністю: довідник Rx index 2020

Псевдоліки під виглядом продукції відомих фармвиробників продавали через інтернет-магазин.

Обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 млн грн на рік.

  • фальсифіковані ліки
  • фальсифіковані ліки
  • фальсифіковані ліки
  • фальсифіковані ліки
  • фальсифіковані ліки
  • фальсифіковані ліки
15 млн грн прибутку: у промзоні Харкова виготовляли фальсифіковані ліки / 3 фотографии

Усім чотирьом організаторам оголошено підозри за ч. 2 ст. 321-1 ККУ – Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Двох із них заарештовано.

За даними ВООЗ, 10% ліків на ринку в країнах, що розвиваються, зокрема в Україні, – підроблені.

17 вересня Верховна Рада у другому читанні внесла зміни до закону Про лікарські засоби, дозволивши дистанційну торгівлю ліками, тобто через інтернет.

Водночас там є кілька заборон з метою мінімізувати ризик потрапляння у продаж фальсифікату.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка