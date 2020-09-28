Співробітники СБУ викрили схему виробництва та реалізації фальсифікованих анаболічних та сильнодіючих лікарських засобів, організовану чотирма харків’янами та киянами.

Нелегальне виробництво кустарним способ здійснювалося в орендованому приміщенні в промзоні Харкова.

Сировину злочинці отримували поштою з однієї з країн Східної Азії.

Упаковку, голограми та інструкції друкували в міській типографії, де працював один зі спільників.

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Псевдоліки під виглядом продукції відомих фармвиробників продавали через інтернет-магазин.

Обсяг проданого товару оцінюється у понад 15 млн грн на рік.











15 млн грн прибутку: у промзоні Харкова виготовляли фальсифіковані ліки / 3 фотографии

Усім чотирьом організаторам оголошено підозри за ч. 2 ст. 321-1 ККУ – Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Двох із них заарештовано.

За даними ВООЗ, 10% ліків на ринку в країнах, що розвиваються, зокрема в Україні, – підроблені.

17 вересня Верховна Рада у другому читанні внесла зміни до закону Про лікарські засоби, дозволивши дистанційну торгівлю ліками, тобто через інтернет.

Водночас там є кілька заборон з метою мінімізувати ризик потрапляння у продаж фальсифікату.