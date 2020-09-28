У Санкт-Петербурзі затримали 55-річного муніципального депутата селища Комарово Ігоря Шокіна. Його підозрюють у вбивстві власної дружини. Вбитій було 60 років.

Подружжя разом випивало, а знаряддям вбивства міг стати ніж. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею Вбивство.

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Оперативники встановили, що чоловік, який втік з місця злочину був одягнених не за погодою. Підозрюваного виявили неподалік, він лише у спідньому ховався у кущах.

Смерть Максима Марцинкевича

У Росії в Челябінському СІЗО знайшли мертвим 36-річного Максима Марцинкевича, який також відомий як Максим Тесак.

ЗМІ повідомляють, що він наклав на себе руки. Смерть Максима Марцинкевича підтвердили також у челябінській Федеральній службі виконання покарань.

Джерело: Фонтанка