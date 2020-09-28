На Львівщині 28-річний чоловік здійснив замах на тещу, а пізніше покінчив життя самогубством.

У місті Стебник місцевий мешканець конфліктував з матір’ю дружини, 69-річною жінкою, яка напередодні повернулася із Польщі. Жінка звинувачувала його у крадіжці грошей.

Сварки закінчилися нічною розправою – чоловік вистрілив у тещу. Після цього він тікав до Верхніх Гаїв, де на залізничному вокзалі прострелив собі голову.

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Жінці вдалося вижити, нині вона у комі, її зять помер. У чоловіка залишилися молода дружина та діти.

Стрілянина на Київщині

У Білій Церкві Київської області пенсіонер стріляв у молодь, яка відпочивала і заважала йому.

Він відкрив вогонь з вікна своєї квартири.

Одного з відпочивальників доправили до лікарні з травмою голови.