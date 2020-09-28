PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Львівській області зять стріляв у тещу, а потім вбив себе

На Львівщині 28-річний чоловік здійснив замах на тещу, а пізніше покінчив життя самогубством.

У місті Стебник місцевий мешканець конфліктував з матір’ю дружини, 69-річною жінкою, яка напередодні повернулася із Польщі. Жінка звинувачувала його у крадіжці грошей.

Сварки закінчилися нічною розправою – чоловік вистрілив у тещу. Після цього він тікав до Верхніх Гаїв, де на залізничному вокзалі прострелив собі голову.

Читайте: Катував та стріляв над головою: у Києві судитимуть іноземця, який викрав 21-річного хлопця

Жінці вдалося вижити, нині вона у комі, її зять помер. У чоловіка залишилися молода дружина та діти.

Стрілянина на Київщині

У Білій Церкві Київської області пенсіонер стріляв у молодь, яка відпочивала і заважала йому.

Він відкрив вогонь з вікна своєї квартири.

Одного з відпочивальників доправили до лікарні з травмою голови.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх