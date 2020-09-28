23 вересня у Києві на Лисій Горі знайшли тіло чоловіка, якого закатували трьома різними способами.

Чоловік був з колотою раною шиї й ознаками удушення.

– Столичними оперативниками злочин розкрито. Встановлено, що під час спільного розпиття спиртного між знайомими чоловіками неочікувано виникли непорозуміння, – зазначили у Департаменті карного розшуку.

Злочинцем виявився тричі судимий, зокрема за вбивство, чоловік. Він наніс декілька ударів ножицями в область шиї. З місця вчинення злочину зник.

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Нині убивцю затримали, у скоєному злочині він зізнався.

В Голосіївському районі Києва на Лисій Горі знайшли тіло чоловіка, якого закатували трьома різними способами.

Чоловіка били цеглою, стягували шию паском, а потім в горло встромили ножиці. Біля тіла правоохоронці помітили сліди застілля.