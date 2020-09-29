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Факти / Надзвичайні події

В Одеській області затримали магазинного злодія – награбоване він ховав у труси

У місті Ізмаїл Одеської області затримали злодія, який вкрав товар з супермаркету і ховав його у трусах.

Коли співробітники магазину натиснули на тривожну кнопку, чоловік вже встиг сховатися.

Однак під час патрулювання було виявлено чоловік, який підходив під опис.

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Під час поверхневого огляду викрадений у магазині товар був виявлений у нього в трусах.

Підозрюваного доставили в магазин, де його впізнали. З’ясувалося, що 45-річний місцевих мешканець систематично здійснював крадіжки у цій торговій точці.

В Одеській області затримали магазинного злодія – награбоване він ховав у труси

У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав храми

Поліція Харкова затримала зловмисника, якого підозрюють у вчиненні крадіжок у храмах семи областей України. Чоловік проникав у приміщення і виносив звідти ікони, книги та інші цінні речі. Після чого він продавав їх в інтернеті.

Фото: Dreamstime

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