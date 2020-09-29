Особу загиблого зачепера, який отримав смертельні травми, впавши ввечері 28 вересня з даху вагону між станціями метро Видубичі та Славутич, поліція встановила завдяки знайденому поряд рюкзаку з особистими речами та документами.

Ним виявився 29-річний мешканець Ужгорода.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Нині поліція перевіряє усі версії щодо смерті чоловіка.

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На цей момент відомо лише, що він зайшов до метро Києва на одній із станцій, заліз на дах поїзда, а коли він рушив, впав та загинув на місці від численних травм.

Смерть зачепера в метро Києва

Ввечері 28 вересня у метро Києва загинув зацепер. Відразу між станціями метро Видубичі та Славутич було знято напругу і зупинено рух.

Потяги у підземці приблизно півгодини курсували від Сирця до Видубичів і від Славутича до Червоного хутора.