На Київщині фітнес-тренер відлупцював кохану битою

На Київщині чоловік відлупцював свою кохану бейсбольною битою через те, що вона від нього пішла. Зламав їй щелепу, ніс та руки. Нині жінка у лікарні, а нападник у слідчому ізоляторі.

Чоловіка побачили сусіди – він садив закривавлену жінку та кудись повіз. Збентежені свідки викликали поліцію до будинку.

Залитий кров’ю газон та розбиті окуляри, не лишили сумнівів, що жінку побили саме тут. Господаря приперли до стінки і він таки зізнався, що відгамселив кохану.

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Отямившись, постраждала Ольга розповіла поліцейським про пережите пекло. З Олексієм жінка познайомилася у соцмережі. Регулярно приїздила до кавалера в гості із Донеччини і брала з собою 4-річного сина.

Коли жінка наважилася піти, Олексій схопився за биту.

Підозра у причетності до двох самогубств

Суд уже відправив тирана в СІЗО. Але з’ясувалося, що Ольга – не перша його жертва.

– Він мене коли бив на пустирі – вимагав переписати на нього мій автомобіль, який він спалив через місяць. Від нього не можна піти. Як сказав один його друг – піти можна тільки в вікно або треба відкупитися, – розповіла Ася Забродська, одна із жертв підозрюваного.

Дві жінки, з якими зустрічався затриманий, за версією слідчих, вчинили самогубство. Але батьки загиблих впевнені, їхніх доньок вбили і до цього причетний саме Олексій.

– Вона дала йому відкоша, послала. Він, як усі дівчата розказують: він починає знущатися, вимагати відкупні. Це стандарт: $10 тис. або автомобіль. Ті хто дають йому це – залишаються живими. Ті хто не дають – випадають з вікна, – переконаний батько однієї з загиблих Олександр Бородиня.

Судячи зі світлин у соцмережах, Олексій міняє коханок, наче рукавички. Колишній лікар-дерматовенеролог, останнім часом торгував спортивною фармакологією та надав послуги фітнес-тренера. Але за образом романтика причаївся справжній агресор – кажуть поліцейські.

– Всіх жінок, яких він зустрічав на шляху, він їх морально і фізично гвалтував просто знущаються над ними. І нічого більше не робив, – заявив Андрій Нєбритов, керівник поліції Київщини.

Правоохоронці обіцяють повернутися до розслідування двох загадкових самогубств. І не відкидають, що це не всі жертви фітнес-тренера.

Тому просять інших постраждалих не мовчати і звертатися до поліції, аби тиран відповів.

Вбивство вагітної жінки

На Харківщині сталося жорстоке вбивство вагітної жінки на очах її матері, яка прикута до інвалідного візка. Зять холоднокровно забив до смерті її 38-річну доньку.

У сільраді розповіли, що чоловік любив зазирнути до чарки, постійно бив не лише дружину, а й немічну тещу.